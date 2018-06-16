Тайфун "Гаеми" обрушился на юг Японии

Скорость ветра в центре тайфуна — 20 метров в секунду, а при порывах доходит до 30 метров в секунду.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Тайфун "Гаеми" обрушился на южные японские острова Окинава, принеся с собой проливные дожди и шквалистый ветер. В ряде районов объявлено предупреждение о рекордных осадках, сообщает РИА Новости.

По данным главного метеорологического агентства Японии, давление в центре циклона составляет 992 гектопаскаля. Скорость ветра в центре тайфуна — 20 метров в секунду, а при порывах доходит до 30 метров в секунду.

В настоящее время тайфун движется в восточно-северо-восточном направлении со скоростью 30 километров в час.

Как сообщают метеорологи, скорость выпадения осадков в регионе составляет около 110 миллиметров в час. Ожидается, что за 48 часов в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 500 миллиметров осадков. В частности, в населенном пункте Ихэя на западе префектуры Окинава уже зафиксирован 50-летний рекорд по количеству осадков.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.