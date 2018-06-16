18:47 16 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 30°C
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Тайфун, архивное фото

Тайфун "Гаеми" обрушился на юг Японии

© Sputnik / Виталий Аньков
В мире
Получить короткую ссылку
37 0 0

Скорость ветра в центре тайфуна — 20 метров в секунду, а при порывах доходит до 30 метров в секунду.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Тайфун "Гаеми" обрушился на южные японские острова Окинава, принеся с собой проливные дожди и шквалистый ветер. В ряде районов объявлено предупреждение о рекордных осадках, сообщает РИА Новости.

По данным главного метеорологического агентства Японии, давление в центре циклона составляет 992 гектопаскаля. Скорость ветра в центре тайфуна — 20 метров в секунду, а при порывах доходит до 30 метров в секунду.

В настоящее время тайфун движется в восточно-северо-восточном направлении со скоростью 30 километров в час.

Как сообщают метеорологи, скорость выпадения осадков в регионе составляет около 110 миллиметров в час. Ожидается, что за 48 часов в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 500 миллиметров осадков. В частности, в населенном пункте Ихэя на западе префектуры Окинава уже зафиксирован 50-летний рекорд по количеству осадков.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.

Теги:
Япония, Погода



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Доллары США, архивное фото
    Жизнь взаймы

    Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.

  • Бараны и овцы в кузове грузовика
    Во ввозе отказано

    Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила ввоз в Россию из Армении живых животных.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

  • Международные военные учения Kevadtorm в Эстонии
    Прощай, оружие!

    Силы обороны Эстонии приостановили учебные стрельбы на открытой местности из-за высокой пожароопасности.

  • Зубры в Беловежской пуще
    Возвращение зубра

    В Турмонском заказнике Северной Осетии ожидают прибытия шведских зубров, которые станут основателями нового вольного стада.

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Доллары США, архивное фото
    Жизнь взаймы

    Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Дети на отдыхе в крымском лагере Артек.
Посты из прошлого, или Как выглядел бы "Инстаграм" советского артековца
Гигантскую вувузелу установили в Москве
Звук победы: гигантскую вувузелу установили в Москве
Новый терминал аэропорта Ташкента
Чем удивит пассажиров новый терминал аэропорта Ташкента

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054