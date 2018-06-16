Первый российский солнцемобиль обкатают в Сочи

На трассе Формулы-1 обкатают перед соревнованиями в США первый российский солнцемобиль SOL.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Российские разработчики проведут 20 июня презентацию первого отечественного солнцемобиля, который получил название SOL.

Как сообщает пресс-служба компании "Сочи Автодром", машину будут тестировать на трассе Формулы-1 в Олимпийском парке.

© Foto : Из личного архива Николая Дриги Дрига: солнечное электричество уже сейчас дешевле использования розеток

Легкий и бесшумный гоночный солнцемобиль способен разгоняться до 120 км/ч.

Он выполнен в футуристичном стиле и предназначен для участия только в спортивных соревнованиях.

На крыше автомобиля установлены солнечные панели площадью 4 квадратных метра. Его корпус, как и некоторые элементы ходовой части, выполнены из углепластика, который сегодня используется преимущественно в сфере авиации, военной техники и только начинает применяться для инновационного автомобилестроения. Для безопасности пилота установлена стальная пространственная рама.

Стоимость SOL — около 10 миллионов рублей.

Уже в июле команда солнцемобиля примет участие в соревнованиях American Solar Challenge, которые пройдут в США. Российской машине предстоит преодолеть около трех тысяч километров по дорогам общего пользования на территориях четырех американских штатов.

В апреле уникальный для отечественного автопрома солнцемобиль осмотрел президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербургском политехническом университете.