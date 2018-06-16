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Героин, архивное фото

Таджикистанца приговорили к 17 годам колонии за сбыт героина в России

© RIA Novosti. Eleonora Chernaya
В мире
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В 2015 году обвиняемый был выдворен за пределы РФ с запретом въезда до 2025 года. В Таджикистане мужчина обратился с заявлением о смене биографических данных, после чего ему выдали паспорт гражданина Таджикистана на другое имя.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Суд в Челябинской области приговорил к 17 годам колонии особого режима гражданина Таджикистана, незаконно пересекшего госграницу, а также обвиняемого в сбыте героина.

Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры региона.

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"Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор в отношении гражданина Республики Таджикистан. Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в "незаконном пересечении госграницы РФ иностранным гражданином, въезд которому в РФ не разрешен", "незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере", "покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах".

По данным прокуратуры, в июле 2015 года Федеральной миграционной службой РФ обвиняемый выдворен за пределы РФ с запретом въезда до 2025 года. В Таджикистане мужчина обратился с заявлением о смене биографических данных, после чего ему выдали паспорт гражданина Таджикистана на другое имя.

Прокуратура уточняет, что в 2016 году он пересек госграницу РФ в обход пунктов пропуска, затем, в 2017 году в Челябинской области, приобрел более 1 килограмма героина. Часть наркотика он продал наркозависимому, но в ходе очередной попытки сбыта героина они были задержаны. В ходе досмотра автомобиля, а также по месту жительства обвиняемого наркотическое вещество массой более 1 килограмма было изъято.




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