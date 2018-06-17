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Такси. Архивное фото.

Сбивший людей в Москве таксист-кыргызстанец: я перепутал педали

© Flickr/ Metropolico.org
В мире
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Таксист рассказал, что убежал с места аварии, потому что испугался. Права он получил пять лет назад, а такси в Москве водит около месяца.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Водитель такси, который сбил пешеходов в центре Москвы, является гражданином Кыргызстана — это А. уулу Ч. 1990 года рождения.

Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу посольства Кыргызской Республики в РФ.

На допросе мужчина заявил, что перепутал педали газа и тормоза. Соответствующую видеозапись допроса опубликовала пресс-служба ГУМВД России по Москве.

По словам таксиста, до момента ДТП он был за рулем около 20 часов, а до этого спал порядка трех часов. Он утверждает, что сбил людей не специально.

"Газ нажал. Я думал, тормоз нажимаю… не знаю даже, что было", — сказал он.

По его словам, он не пьет, в момент ДТП был трезв. Таксист также утверждает, что никогда не нарушал правил дорожного движения, а документы всегда были в порядке.

Знак такси
© Sputnik / Александр Уткин
Семь человек пострадали после выезда такси на тротуар в Москве
Он рассказал, что убежал с места аварии, потому что испугался. По словам водителя, несмотря на то, что права он получил пять лет назад, имеет водительский стаж около двух лет. Он пояснил, что водит такси в Москве около месяца.

Напомним, инцидент произошел на улице Ильинка в Москве, водитель такси выехал на тротуар и сбил пешеходов. Семь человек пострадали. Среди них два мексиканца, двое граждан Азербайджана, двое россиян и один украинец.

Теги:
Москва, Россия, Кыргызстан



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