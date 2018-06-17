Взрыв в Афганистане унес жизни 35 человек, ранены более 60

Террористическая группировка ИГ, запрещенная в России и ряде других государств, взяла на себя ответственность за атаку.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Количество погибших в результате взрыва, устроенного террористом-смертником на востоке афганской провинции Нангархар в субботу, возросло до 35, ранены 65 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

Атака смертника произошла на мероприятии, в котором участвовали талибы и силы безопасности страны.

Террористическая группировка ИГ, запрещенная в России и ряде других государств, взяла на себя ответственность за атаку.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан" вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.

В субботу, 16 июня, президент Афганистана в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия, не уточнив сроки.

ООН, Евросоюз и НАТО поприветствовали предложение властей Афганистана продлить перемирие и начать мирные переговоры.