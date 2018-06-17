Родителей в Алмате возмутила сказка о дружбе трусов и платья

Женщина взяла сборник с детскими сказками в библиотеке, однако история взаимоотношения нижнего белья и платья вызвала у нее протест. Редакторы недоумевают, как эта история оказалась в книге.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Жительница Алматы высказала недовольство одной из сказок, напечатанной в детском сборнике "Жолың болсын".

Как передает Sputnik Казахстан, детская сказка под названием "Труси мен көйлек" ("Трусы и платье") посвящена взаимоотношениям платья и нижнего белья на теле ребенка.

"Я и без тебя могу прожить. Всегда находишься рядом со мной и задеваешь меня, огорчились трусы после прикосновения к подолу платья", — таков перевод сказки с казахского языка.

Айсула Абубакирова уверена, что история содержит эротический подтекст, и высказала свое недовольство в интернете.

По ее словам, прочитав сказку, дети начинают задавать вопросы, которые ставят взрослых в тупик.

"Мои дети спрашивали: они что, могут пожениться? И показывают: вот, в этой книжке так написано", — недоумевает Абубакирова.

Отметим, что писатель Султан Калиев — его фамилия указана среди принимавших текст книги в 2011 году, утверждает, что сказку о трусах и платье он никогда не читал и при редактировании книги ее там не было.