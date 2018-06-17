В Казахстане пассажирский поезд сошел с рельсов, погиб подросток

Причиной схода с рельсов пассажирского поезда могло стать искривление пути, сообщил комитет транспорта министерства по инвестициям и развитию республики.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Один подросток скончался, трое взрослых с различными травмами госпитализированы в результате схода с рельсов пассажирского поезда "Байтерек" сообщением Астана — Алма-Ата.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС Жамбылской области.

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"Всего (в составе) 20 вагонов, шесть сошли с рельсов, три их них опрокинулись. На настоящий момент у нас такая информация: четыре человека пострадали, из них один подросток, он погиб, трое взрослых направлены в центральную районную больницу", — сообщила представитель пресс-службы.

Остальных пассажиров поезда по второму пути вывезли на станцию Шу.

Причиной схода с рельсов пассажирского поезда могло стать искривление пути, сообщил комитет транспорта министерства по инвестициям и развитию республики.

"ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение", — говорится в сообщении комитета транспорта в Facebook.

Сход с рельсов шести вагонов пассажирского поезда сообщением Астана — Алма-Ата, три из которых опрокинулись, произошел в 13.25 местного времени (10.25 мск) в Шуском районе Жамбылской области.

Пользователи группы kris_p_almaty в Instagram разместили ролик, на котором видно, как несколько вагоном лежат на земле, а люди пытаются извлечь из них пассажиров.