Посол США в Канаде получила письмо с белым порошком и угрозами

В письме неизвестный угрожал убить Келли Крафт, если она не покинет свой пост. Послание также содержало угрозы в адрес президента США Дональда Трампа.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Посол США в Канаде Келли Крафт получила письмо с белым порошком и угрозами, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные телеканала CTV.

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Отмечается, что письмо на имя Крафт пришло в посольство США в четверг. Экспертиза показала, что порошок, содержавшийся в конверте, не представляет опасности.

В письме неизвестный угрожал убить ее, если она не покинет свой пост. Послание также содержало угрозы в адрес президента США Дональда Трампа.

Как отмечает телеканал, канадские правоохранители и их американские коллеги проводят расследование.

Разногласия между администрацией Трампа и канадским правительством обострились в последние недели, когда президент США включил Канаду в список стран, против которых введены пошлины на сталь и алюминий.

Также застопорились переговоры США, Канады и Мексики по актуализации зоны свободной торговли НАФТА, на которой настаивает американский лидер.

На прошлой неделе Трамп открыто критиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обвиняя его в "несправедливых" торговых барьерах против США.