В Японии произошло сильное землетрясение: пострадало свыше 200 человек

Погибшими по-прежнему считаются трое, в том числе 9-летняя девочка в городе Такацуки.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Число пострадавших во время сильного землетрясения на западе Японии превысило 200, подтверждается гибель трех человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Погибшими по-прежнему считаются трое, в том числе 9-летняя девочка в городе Такацуки. Угрозы цунами в настоящее время нет.

Уточняется, что население районов с сейсмоактивностью было оповещено о землетрясении за несколько минут до ЧП.

Напомним, землетрясение с магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник, сила подземных толчков составила шесть из семи баллов по японской системе.