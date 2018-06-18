В Японии произошло сильное землетрясение: пострадало свыше 200 человек

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Число пострадавших во время сильного землетрясения на западе Японии превысило 200, подтверждается гибель трех человек.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
Погибшими по-прежнему считаются трое, в том числе 9-летняя девочка в городе Такацуки. Угрозы цунами в настоящее время нет.
Уточняется, что население районов с сейсмоактивностью было оповещено о землетрясении за несколько минут до ЧП.
Напомним, землетрясение с магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник, сила подземных толчков составила шесть из семи баллов по японской системе.