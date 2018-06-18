Дубль два: Telegram снова подал жалобу в ЕСПЧ на блокировку в России

Адвокат разработчика сообщил о подаче жалобы на российские власти, ранее юристы Telegram уже обращались в Европейский суд.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ, теперь на решение властей России о блокировке мессенджера.

"Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ — теперь на решение властей России о блокировке мессенджера", — сообщил адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Telegram перестал работать в Европе и России

Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием удалить приложение мессенджера Telegram из App Store в РФ.

Ранее Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинги Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.