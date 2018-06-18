19:18 18 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • EUR9262.79
  • RUB127.73
  • USD7944.07
Поиск
Интернет-месседжер Telegram

Дубль два: Telegram снова подал жалобу в ЕСПЧ на блокировку в России

© Flickr / Ervins Strauhmanis
В мире
Получить короткую ссылку
26 0 0

Адвокат разработчика сообщил о подаче жалобы на российские власти, ранее юристы Telegram уже обращались в Европейский суд.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ, теперь на решение властей России о блокировке мессенджера.

"Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ — теперь на решение властей России о блокировке мессенджера", — сообщил адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Мессенджер Telegram на экране телефона
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Telegram перестал работать в Европе и России
Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием удалить приложение мессенджера Telegram из App Store в РФ.

Ранее Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинги Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.

Теги:
суд, мессенджер, Telegram



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Նորավանքի կամրջի մոտ
    Багровые реки

    В Армении река Арпа окрасилась в красный цвет - по предварительным данным в необычном цвете воды виновата обрушившаяся скала.

  • Больничная палата
    Не качайте права!

    В Риге врач посоветовала матери шестилетнего ребенка, который пока не понимает по-латышски, брать государственного переводчика на прием и "не качать права".

  • Митинг медиков в Вильнюсе, 26 апреля 2018 года, архивное фото
    Неприемные дни

    В Литве врачи вновь собираются провести забастовку из-за низких зарплат – по их мнению, Минздрав не выполнил своих обещаний.

  • Врач делает мужчине прививку от кори.
    Корь атакует

    Инфекция, которая распространяется в странах Европы, наконец, прорвала границы Молдовы - врачи говорят об "эпидемическом неблагополучии".

  • Флаги ЕС и Эстонии
    Пикет за свободу

    В Таллинне пройдет пикет в поддержку арестованных европейских узников совести — поляка Матеуша Пискорского, латвийца Александра Гапоненко и украинца Кирилла Вышинского.

  • Бой Гассиев-Усик
    Время и место

    Стали известны дата и место проведения финального поединка Всемирной боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и Александром Усиком.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Новое здание терминала снаружи
Как теперь выглядит новый терминал аэропорта Ташкент
СПУТНИК_Землетрясение в Японии
Япония содрогнулась: последствия землетрясения на юге страны
Как правильно сервировать обеденный стол
Вилка — слева, нож — справа: инструкция по сервировке стола

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054