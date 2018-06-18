Госдума 3 июля рассмотрит законопроект о повышении НДС до 20%

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Госдума 3 июля рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с нынешних 18% до 20%.

Правительство внесло законопроект на рассмотрение депутатов в субботу. Повышение ставки налога, по расчетам авторов документа, приведет к дополнительным доходам федерального бюджета РФ в 620 миллиардов рублей ежегодно, начиная с 2019 года, сообщил на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам председатель Андрей Макаров.

При этом в законопроекте предусмотрено сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а также право автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

Этот же законопроект предусматривает сохранение на постоянной основе действующей ставки взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22%.

© Sputnik / Владимир Федоренко Госдума намерена рассмотреть проект пенсионной реформы 19 июля

Сейчас общий объем страховых взносов в РФ составляет 30% от фонда оплаты труда: 22% — взнос в Пенсионный фонд России (ПФР), 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и 2,9% — в Фонд социального страхования (ФСС). Начиная с 2021 года общая ставка должна вырасти до 34% — за счет повышения до 26% взноса в ПФР.

Продлив действующую пенсионную ставку, авторы законопроекта предложили сохранить и так называемый "хвост" — ставку взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины.