Астрономы впервые увидели, как черная дыра разорвала звезду

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Из вещества, которое формирует звезду, образуется "джет" — поток частиц, который двигается с очень высокой скоростью. Теперь ученые могут более пристально изучать поведение больших черных дыр в таких случаях.
При этом большая часть процесса уже была додумана учеными. Считается, что внутри каждой галактики находится как минимум одна сверхмассивная черная дыра, однако ее невозможно увидеть из-за огромной гравитации. При этом, в случаях, когда рядом с таким объектом проходит звезда, мощные силы черной дыры поглощают ее и преобразуют в "джет", который легко наблюдать с помощью специальных приборов. Весь этот процесс теперь доступен для изучения, пишет Inquisitr.
Астрономы надеются, что их открытие поможет понять, как именно разгоняется материя джета, в каких случаях черные дыры активно поглощают звезды и последствия этого действия на участки космоса.