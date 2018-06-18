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Художественное изображение черной дыры в созвездии Девы, поглощающей рекордные количества материи

Астрономы впервые увидели, как черная дыра разорвала звезду

© AP Photo / NASA/Chandra X-ray Observatory/M.Weiss
В мире
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Астрономы впервые смогли задокументировать как черная дыра разрывает звезду и то, что происходит после этого взаимодействия.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Из вещества, которое формирует звезду, образуется "джет" — поток частиц, который двигается с очень высокой скоростью. Теперь ученые могут более пристально изучать поведение больших черных дыр в таких случаях.

При этом большая часть процесса уже была додумана учеными. Считается, что внутри каждой галактики находится как минимум одна сверхмассивная черная дыра, однако ее невозможно увидеть из-за огромной гравитации. При этом, в случаях, когда рядом с таким объектом проходит звезда, мощные силы черной дыры поглощают ее и преобразуют в "джет", который легко наблюдать с помощью специальных приборов. Весь этот процесс теперь доступен для изучения, пишет Inquisitr.

Звезды с борта МКС
© Foto: NASA
Астрономы нашли самую далекую звезду в 9 миллиардах световых лет от Земли
Событие смогла задокументировать группа астрономов под руководством Мигеля Переса-Торреса из Астрофизического института Андалусии в Гранаде. Наблюдения длились больше десяти лет — в 2005 году ученым удалось зафиксировать вспышку тепла, после чего они начали более детально изучать участок космоса, где это произошло. Позже они смогли увидеть как одна звезда прошла слишком близко к черной дыре массой и звезду разорвало — это удалось установить по заметной и характерной в этих случаях вспышке.

Астрономы надеются, что их открытие поможет понять, как именно разгоняется материя джета, в каких случаях черные дыры активно поглощают звезды и последствия этого действия на участки космоса.

Теги:
Космос, Астрономия



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