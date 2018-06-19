Трамп: нелегалы используют детей, чтобы проникнуть в США

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что нелегалы используют детей в качестве предлога, чтобы проникнуть в США.

"Дети используются одними из худших преступников на Земле в качестве способа проникнуть в нашу страну. Кто-нибудь видел, какое преступление творится на южной границе (США – ред.)?" - написал Трамп у себя в Twitter.

Президент добавил, что в происходящем виноваты демократы, которые слабы и неэффективны в решении проблем безопасности границ, и призвал поменять законы в стране.

Ранее Трамп подверг критике практику разлучения семей нелегальных мигрантов на южной границе Штатов и заявил, что в стране давно назрела иммиграционная реформа. Это произошло после того, как УВКПЧ ООН обвинило США в серьезных нарушениях прав детей на южной границе страны, отметив, что практика разделения семей расценивается как внесудебное и незаконное вторжение в жизнь семьи и является серьезным нарушением прав ребенка.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах сообщил, что Трамп готов подписать любой из двух законопроектов по иммиграции, либо предложенный конгрессменом Бобом Гудлеттом, либо тот законопроект, который предложен лидерами Палаты представителей.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

Ранее Трамп подверг критике практику разлучения семей нелегальных мигрантов на южной границе Штатов и заявил, что в стране давно назрела иммиграционная реформа. Это произошло после того, как УВКПЧ ООН обвинило США в серьезных нарушениях прав детей на южной границе страны, отметив, что практика разделения семей расценивается как внесудебное и незаконное вторжение в жизнь семьи и является серьезным нарушением прав ребенка.