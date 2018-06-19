Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин

Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Та поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году, но о ней не сообщалось до окончания визита.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Nihon Television Network.

По данным телекомпании, он прилетел на личном самолете (это был тот же лайнер, на котором лидер КНДР прилетал в Сингапур на прошлой неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом).

Кортеж из нескольких автомобилей, в одном из которых мог находиться Ким Чен Ын, проследовал через центр Пекина и остановился около гостиницы, в которой размещаются высокопоставленные гости. Автомобили сопровождали около 10 автобусов и скорая помощь. Безопасность в центральном районе города обеспечивают несколько патрульных машин полиции.

Ранее сообщалось о намерении Ким Чен Ына совершить во вторник визит в Китай, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудить саммит США-КНДР, состоявшийся 12 июня, и дальнейшее ведение переговоров.

Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Та поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году, но о ней не сообщалось до окончания визита. Второй визит Ким Чен Ына в Китай и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли 7-8 мая.