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Супружеская пара

Единственная моя: в Туркменистане ввели запрет на многоженство

JOHANNES EISELE / AFP
В мире
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Понятие "многоженство" Семейный кодекс республики расшифровывает как сожительство и совместное ведение общего хозяйства с двумя и более женщинами.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Семейный кодекс Туркменистана введена норма, запрещающая многоженство, сообщает во вторник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

В газете опубликован текст закона о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс, подписанный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Принятый закон дополняет статью 7-ю кодекса положением о том, что "в Туркменистане не допускается многоженство".

"Под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства", — уточняется в поправке. Настоящий закон вводится в действие с 1 сентября 2018 года.

При этом, несмотря на то, что большинство населения Туркменистана исповедует ислам, разрешающий мужчинам иметь до четырех жен, в стране всегда было предусмотрено уголовное наказание за многоженство. Так, в настоящее время, согласно Уголовному кодексу Туркменистана, многоженец может быть приговорен к крупному денежному штрафу или исправительным работам до двух лет.

Теги:
семейный кодекс, многоженство, Туркменистан



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