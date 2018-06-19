В Казахстане появилась Туркестанская область и 17-й регион

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому Шымкент получил статус города республиканского значения, а Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую, сообщает Sputnik Казахстан.

Назарбаев отметил, что Шымкент наряду с Астаной и Алматы вошел в число казахстанских городов с населением свыше миллиона человек.

"Подписываемый сегодня мной указ закрепляет за Шымкентом статус города республиканского значения", — сказал президент, слова которого цитирует Акорда.

Назарбаев пояснил, что Шымкент как административная единица будет семнадцатым регионом Казахстана.

Город Туркестан, в соответствии с подписанным документом, становится областным центром. Президент Казахстана напомнил, что Туркестан на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира

Назарбаев подчеркнул, что вновь образованная Туркестанская область располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций, и отметил важное историческое значение принимаемого решения.

Глава Казахстана дал конкретные поручения администрации президента, правительству и акимату области по качественной и оперативной реализации указа и обеспечению бесперебойной и эффективной деятельности местных государственных органов и организаций.