В Казахстане появилась Туркестанская область и 17-й регион

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому Шымкент получил статус города республиканского значения, а Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую, сообщает Sputnik Казахстан.
Назарбаев отметил, что Шымкент наряду с Астаной и Алматы вошел в число казахстанских городов с населением свыше миллиона человек.
"Подписываемый сегодня мной указ закрепляет за Шымкентом статус города республиканского значения", — сказал президент, слова которого цитирует Акорда.
Назарбаев пояснил, что Шымкент как административная единица будет семнадцатым регионом Казахстана.
Назарбаев подчеркнул, что вновь образованная Туркестанская область располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций, и отметил важное историческое значение принимаемого решения.
Глава Казахстана дал конкретные поручения администрации президента, правительству и акимату области по качественной и оперативной реализации указа и обеспечению бесперебойной и эффективной деятельности местных государственных органов и организаций.