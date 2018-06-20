Треуголку Наполеона продали на аукционе во Франции за 350 тысяч евро

Знаменитый император потерял головной убор в 1815 году в ходе битвы при Ватерлоо.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Утерянная Наполеоном Бонапартом в начале XIX века треуголка была продана на аукционе во Франции за €350 тысяч при начальной стоимости лота в €30–40 тысяч, передают "Известия".

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Французский император потерял головной убор в 1815 году во время битвы при Ватерлоо. По данным представителей аукционного дома De Baecque, головной убор великого полководца после разгрома и отступления французских войск нашел капитан голландских драгунов. За два века треуголка сменила семь владельцев.

Как отмечает издание, €350 тысяч за потерянный головной убор не является пределом. В 2014 году основатель южнокорейской компании Harim Group выложил за треуголку Наполеона почти полтора миллиона евро.