В Колумбии погиб ведущий из России

Андрей Бородин был начинающим артистом, участвовал в телешоу на российских телеканалах.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Российский ведущий Андрей Бородин умер в Колумбии, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство в Боготе.

Первым о смерти Бородина написал стилист Сергей Зверев, опубликовав на своей странице в Instagram фото шоумена в траурной рамке, а затем без объяснения причин пост удалил.

Как рассказал пресс-секретарь дипмиссии Евгений Наумов, тело Бородина нашли еще в мае в запертом номере в отеле в Медельине.

"По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть", — отметил дипломат.

По его словам, по прибытии в Колумбию Бородин не вставал на консульский учет в дипмиссии.

"Посольство полностью держит под контролем ситуацию с погибшим и находится в контакте с местными властями", — заметил дипломат.

Наумов уточнил, что сейчас в Колумбию прилетела мать Бородина, чтобы забрать его тело на родину.