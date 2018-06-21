В Колумбии погиб ведущий из России

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Российский ведущий Андрей Бородин умер в Колумбии, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство в Боготе.
Первым о смерти Бородина написал стилист Сергей Зверев, опубликовав на своей странице в Instagram фото шоумена в траурной рамке, а затем без объяснения причин пост удалил.
Как рассказал пресс-секретарь дипмиссии Евгений Наумов, тело Бородина нашли еще в мае в запертом номере в отеле в Медельине.
"По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть", — отметил дипломат.
По его словам, по прибытии в Колумбию Бородин не вставал на консульский учет в дипмиссии.
"Посольство полностью держит под контролем ситуацию с погибшим и находится в контакте с местными властями", — заметил дипломат.
Наумов уточнил, что сейчас в Колумбию прилетела мать Бородина, чтобы забрать его тело на родину.