Боливия с начала года конфисковала почти 174 тонны наркотиков

Перу, Колумбия и Боливия считаются одними из основных поставщиков кокаина на мировой черный рынок. Именно там сконцентрировано основное мировое производство этого наркотика.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Боливия с начала года конфисковала около 174 тонн наркотических веществ, в том числе 9,6 тонны кокаина в различном виде.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра по социальной защите южноамериканской страны Фелипе Касереса.

В ходе операций антинаркотического ведомства Боливии были изъяты 164 тонны марихуаны, задержаны свыше 1,9 тысячи боливийцев и иностранцев, причастных к наркотрафику.

© Sputnik / Антон Денисов Гражданин Узбекистана спрятал наркотики в носках

За прошедшие с начала года месяцы боливийским властям также удалось уничтожить 15 лабораторий по кристаллизации кокаина и 664 фабрики, изготавливающих пасту на основе коки.

Перу, Колумбия и Боливия считаются одними из основных поставщиков кокаина на мировой черный рынок. Именно там сконцентрировано основное мировое производство этого наркотика.