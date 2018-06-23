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Уничтожение наркотиков, архивное фото

Боливия с начала года конфисковала почти 174 тонны наркотиков

© AFP 2018 / Carlos Julio Martinez
В мире
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Перу, Колумбия и Боливия считаются одними из основных поставщиков кокаина на мировой черный рынок. Именно там сконцентрировано основное мировое производство этого наркотика.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Боливия с начала года конфисковала около 174 тонн наркотических веществ, в том числе 9,6 тонны кокаина в различном виде.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра по социальной защите южноамериканской страны Фелипе Касереса.

В ходе операций антинаркотического ведомства Боливии были изъяты 164 тонны марихуаны, задержаны свыше 1,9 тысячи боливийцев и иностранцев, причастных к наркотрафику.

Собака во время поиска пострадавших
© Sputnik / Антон Денисов
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За прошедшие с начала года месяцы боливийским властям также удалось уничтожить 15 лабораторий по кристаллизации кокаина и 664 фабрики, изготавливающих пасту на основе коки.

Перу, Колумбия и Боливия считаются одними из основных поставщиков кокаина на мировой черный рынок. Именно там сконцентрировано основное мировое производство этого наркотика.




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