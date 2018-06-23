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Археологические раскопки. Архивное фото

Вымершее существо в китайской гробнице потрясло общественность

© Sputnik / Vasily Batanov
В мире
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Погребальная камера, найденная в 2004 году, вероятно, принадлежит бабушке китайского императора Цинь Шихуанди.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Неизвестный вид вымерших гиббонов нашли археологи в древней гробнице в провинции Шэньси (Китай).

Как сообщает Phys.org, специалисты изучили кости, найденные в погребальной камере возрастом 2300 лет.

Загадочный череп возрастом около 2300 лет обнаружили в императорской гробнице в Китае
© Фото: Phys.org
Загадочный череп возрастом около 2300 лет обнаружили в императорской гробнице в Китае

Возможно, гробница, обнаруженная в 2004 году, принадлежала госпоже Ся, бабушке китайского императора Цинь Ши.

Стенд, посвященный скульптурной реконструкции облика человека по черепу
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Всего ученые нашли в ней 12 отдельных захоронений с останками животных, включая кости гиббона. Результаты анализа показали, что гиббон является совершенно новым видом — Junzi imperialis. Ученые считают, что он вымер около 300 лет назад из-за деятельности человека.

Император Цинь Шихуанди возглавлял древнекитайское царство Цинь в 246-210 годах до нашей эры. Он прославился тем, что сумел объединить различные регионы Поднебесной в единое целое.

Также Цинь Шихуанди стал инициатором строительства Великой китайской стены и создателем уникальной гробницы, достопримечательностью которой стала так называемая "Терракотовая армия".

Теги:
Китай



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