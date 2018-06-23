Вымершее существо в китайской гробнице потрясло общественность

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Неизвестный вид вымерших гиббонов нашли археологи в древней гробнице в провинции Шэньси (Китай).
Как сообщает Phys.org, специалисты изучили кости, найденные в погребальной камере возрастом 2300 лет.
Возможно, гробница, обнаруженная в 2004 году, принадлежала госпоже Ся, бабушке китайского императора Цинь Ши.
Император Цинь Шихуанди возглавлял древнекитайское царство Цинь в 246-210 годах до нашей эры. Он прославился тем, что сумел объединить различные регионы Поднебесной в единое целое.
Также Цинь Шихуанди стал инициатором строительства Великой китайской стены и создателем уникальной гробницы, достопримечательностью которой стала так называемая "Терракотовая армия".