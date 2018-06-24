Пресс-секретаря Дональда Трампа выгнали из ресторана

По словам Сары Сандерс, владелица ресторана попросила ее покинуть заведение из-за того, что она работает на Дональда Трампа.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс отказались обслуживать в ресторане Red Hen и попросили покинуть заведение.

На своей странице в Twitter Сандерс объяснила это тем, что она работает на лидера США Дональда Трампа.

"Прошлым вечером владелец Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, сказала мне покинуть заведение, потому что я работаю на президента США, и я вежливо ушла. Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне. Я всегда стараюсь относиться к людям, в том числе к тем, с кем я не согласна, с уважением и буду продолжать поступать так же», — написала Сандерс.

Между тем газета Washington Post указывает, что хозяйка ресторана сделала это в знак солидарности с трансгендерами.

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Несколько сотрудников ресторана Стефани Вилкинсон, которая отказала Сандерс в обслуживании, являются геями. Вилкинсон приняла решение выдворить пресс-секретаря президента из-за недовольства своих сотрудников запретом Трампа на службу в армии для трансгендеров.По словам хозяйки ресторана, она объяснила Сандерс, что у ресторана есть определенные стандарты, которые должны защищаться. Она добавила, что спутникам пресс-секретаря президента было разрешено остаться, однако они решили уйти.

Вилкинсон также добавила, что к тому моменту, когда ей сообщили о приезде Сандерс в ресторан, ее уже начали обслуживать. Спутники Сандерс предложили оплатить заказ, но Вилкинсон сказала "за счет заведения".

Президент США в конце марта подписал меморандум, запрещающий трансгендерам службу в армии. Решение об отмене данного запрета было принято при администрации Барака Обамы, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года.

Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.