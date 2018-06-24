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Женщина-хирург Fatima al-Nasseralah выбирает свой будущий автомобиль в одном из автосалона Эр-Рияда, Саудовская Аравия

Саудовские женщины впервые в истории королевства сели за руль автомобилей

© REUTERS / Faisal Al Nasser
В мире
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Саудовская Аравия являлась единственной страной в мире, где действовал запрет на вождение автомобиля женщинами. Указ вступил в силу 24 июня.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Саудовские женщины в воскресенье утром массово выехали на своих автомобилях на улицы городов королевства после вступления в силу разрешения короля, позволяющего им впервые самим управлять транспортными средствами.

Арабские спутниковые телеканалы подготовили видео, на которых десятки женщин с первых минут вступления в силу разрешения на управление автомобиля выехали на своих машинах на улицу.

​Напомним, в сентябре прошлого года король выпустил указ, впервые разрешающий женщинам водить автомобили. Саудовская Аравия являлась единственной страной в мире, где действовал запрет на вождение автомобиля женщинами. Указ вступил в силу 24 июня.

Женщине в Саудовской Аравии впервые выдали водительское удостоверение
Photos by Saudi Information Ministry via AP
Поехали: впервые в Саудовской Аравии женщина получила водительские права
Послабления в сфере социального устройства начались после того, как к власти пришел Салман бен Абдель Азиза Аль Сауд и назначил своего сына наследником престола. Молодой Мухаммед бен Салман собирается коренным образом изменить жизнь в королевстве.

Напомним, также впервые в истории женщинам в королевстве разрешили посещать спортивные мероприятия и служить в армии.

Теги:
Саудовская Аравия, Общество



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