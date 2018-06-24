Саудовские женщины впервые в истории королевства сели за руль автомобилей

Саудовская Аравия являлась единственной страной в мире, где действовал запрет на вождение автомобиля женщинами. Указ вступил в силу 24 июня.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Саудовские женщины в воскресенье утром массово выехали на своих автомобилях на улицы городов королевства после вступления в силу разрешения короля, позволяющего им впервые самим управлять транспортными средствами.

Арабские спутниковые телеканалы подготовили видео, на которых десятки женщин с первых минут вступления в силу разрешения на управление автомобиля выехали на своих машинах на улицу.

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 24 июня 2018 г.

​Напомним, в сентябре прошлого года король выпустил указ, впервые разрешающий женщинам водить автомобили. Саудовская Аравия являлась единственной страной в мире, где действовал запрет на вождение автомобиля женщинами. Указ вступил в силу 24 июня.

Photos by Saudi Information Ministry via AP Поехали: впервые в Саудовской Аравии женщина получила водительские права

Послабления в сфере социального устройства начались после того, как к власти пришел Салман бен Абдель Азиза Аль Сауд и назначил своего сына наследником престола. Молодой Мухаммед бен Салман собирается коренным образом изменить жизнь в королевстве.

Напомним, также впервые в истории женщинам в королевстве разрешили посещать спортивные мероприятия и служить в армии.