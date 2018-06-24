Саудовские женщины впервые в истории королевства сели за руль автомобилей

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Саудовские женщины в воскресенье утром массово выехали на своих автомобилях на улицы городов королевства после вступления в силу разрешения короля, позволяющего им впервые самим управлять транспортными средствами.
Арабские спутниковые телеканалы подготовили видео, на которых десятки женщин с первых минут вступления в силу разрешения на управление автомобиля выехали на своих машинах на улицу.
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 24 июня 2018 г.
Напомним, в сентябре прошлого года король выпустил указ, впервые разрешающий женщинам водить автомобили. Саудовская Аравия являлась единственной страной в мире, где действовал запрет на вождение автомобиля женщинами. Указ вступил в силу 24 июня.
Напомним, также впервые в истории женщинам в королевстве разрешили посещать спортивные мероприятия и служить в армии.