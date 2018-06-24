20:08 24 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Строительство жилого комплекса

Крановщик, совершающий намаз на башенном кране, взорвал Сеть

© Sputnik / Александр Вильф
В мире
Получить короткую ссылку
43410

Необычное место для намаза выбрал рабочий одной из строек в Бишкеке. Это ни больше ни меньше как стрела башенного крана.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Впечатляющий ролик прислал на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан один из пользователей.

Видео, на котором крановщик читает намаз на своем рабочем месте — то есть на башенном кране, не может оставить равнодушным никого.

Запись сделана на одном из строящихся объектов в Бишкеке.

Высота крана равна примерно 12-13 этажу здания. Стоит отметить, что на крыше строящегося дома тем временем находятся другие люди.

Реакция пользователей весьма разноречива. Одни восхищаются поступком крановщика, читающего молитву на такой большой высоте. Другие, напротив, уверены, что этот человек не соблюдает правила техники безопасности и попросту рискует сорваться вниз.

Теги:
Кыргызстан, Общество



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Саженцы, фото из архива
    Зеленый Баку

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Рабочий визит в Южную Осетию Олега Говоруна
    Главный по сотрудничеству

    Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

  • Кристина Лесник
    В ожидании

    Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.

  • Афиша концерта Tere, Pärnu suvi!
    Летняя столица

    С наступлением астрономического лета курортный город Пярну вступил в права летней столицы Эстонии.

  • Игрок России Алан Дзагоев
    Возвращение Дзагоева

    Полузащитник команды России Алан Дзагоев должен вернуться к тренировкам в общей группе после матча групповой стадии ЧМ-2018 с уругвайцами.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Участница выставки красоты в Ташкенте
Созвездие красоты: в Ташкенте прошли мастер-классы по прическам и макияжу
СПУТНИК_Моуринью о предстоящем футбольном матче Англия — Панама
Жозе Моуринью: проигрыш англичан в матче с Панамой станет катастрофой
Цены на бензин в Таджикистане и странах ЦА
Сколько стоит бензин в странах ЦА

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054