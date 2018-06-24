Крановщик, совершающий намаз на башенном кране, взорвал Сеть

Необычное место для намаза выбрал рабочий одной из строек в Бишкеке. Это ни больше ни меньше как стрела башенного крана.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Впечатляющий ролик прислал на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан один из пользователей.

Видео, на котором крановщик читает намаз на своем рабочем месте — то есть на башенном кране, не может оставить равнодушным никого.

Запись сделана на одном из строящихся объектов в Бишкеке.

Высота крана равна примерно 12-13 этажу здания. Стоит отметить, что на крыше строящегося дома тем временем находятся другие люди.

Реакция пользователей весьма разноречива. Одни восхищаются поступком крановщика, читающего молитву на такой большой высоте. Другие, напротив, уверены, что этот человек не соблюдает правила техники безопасности и попросту рискует сорваться вниз.