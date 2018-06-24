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Президент США Дональд Трамп.

Трамп призвал депортировать всех нелегалов из США без привлечения судей

© Sputnik / Алексей Агарышев
В мире
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​По его словам, над иммиграционной политикой США "смеется весь мир", и она "крайне несправедлива в отношении тех людей, которые прошли через систему законным путем и ожидают в очереди годами".

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп призвал депортировать всех незаконных иммигрантов из страны без привлечения судей и не заводя судебных дел.

"Мы не можем позволить всем этим людям вторгаться в нашу страну. Когда кто-то приезжает, мы должны незамедлительно, без судей и судебных дел, отправлять их туда, откуда они пришли. Наша система является издевательством над хорошей иммиграционной политикой, законом и порядком", — написал Трамп в своем Twitter.

​По его словам, над иммиграционной политикой США "смеется весь мир", и она "крайне несправедлива в отношении тех людей, которые прошли через систему законным путем и ожидают в очереди годами".

"Иммиграция должна быть основана на заслугах — нам нужны люди, которые помогут сделать Америку великой снова!", — заявил президент США.

Мигранты, архивное фото
© Sputnik / Сергей Строителев
Около 500 детей мигрантов, разлученных с родителями в США, вернулись в семьи
Как сообщалось ранее, в результате политики "нулевой терпимости" к незаконному переходу границы, которая реализуется с апреля, не менее 2,3 тысячи детей были разлучены с родителями и до сих пор содержатся отдельно от них, что вызвало возмущение в обществе. Под давлением общественности Трамп 20 июня подписал миграционный указ, который рекомендовал не отделять детей от родителей при задержании. Однако на данный момент неизвестно, каким образом будет происходить воссоединение семей и где их будут содержать.

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Теги:
Мигранты, Дональд Трамп, США



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