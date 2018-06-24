Трамп призвал депортировать всех нелегалов из США без привлечения судей

​По его словам, над иммиграционной политикой США "смеется весь мир", и она "крайне несправедлива в отношении тех людей, которые прошли через систему законным путем и ожидают в очереди годами".

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп призвал депортировать всех незаконных иммигрантов из страны без привлечения судей и не заводя судебных дел.

"Мы не можем позволить всем этим людям вторгаться в нашу страну. Когда кто-то приезжает, мы должны незамедлительно, без судей и судебных дел, отправлять их туда, откуда они пришли. Наша система является издевательством над хорошей иммиграционной политикой, законом и порядком", — написал Трамп в своем Twitter.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июня 2018 г.

​По его словам, над иммиграционной политикой США "смеется весь мир", и она "крайне несправедлива в отношении тех людей, которые прошли через систему законным путем и ожидают в очереди годами".

"Иммиграция должна быть основана на заслугах — нам нужны люди, которые помогут сделать Америку великой снова!", — заявил президент США.

© Sputnik / Сергей Строителев Около 500 детей мигрантов, разлученных с родителями в США, вернулись в семьи

Как сообщалось ранее, в результате политики "нулевой терпимости" к незаконному переходу границы, которая реализуется с апреля, не менее 2,3 тысячи детей были разлучены с родителями и до сих пор содержатся отдельно от них, что вызвало возмущение в обществе. Под давлением общественности Трамп 20 июня подписал миграционный указ, который рекомендовал не отделять детей от родителей при задержании. Однако на данный момент неизвестно, каким образом будет происходить воссоединение семей и где их будут содержать.