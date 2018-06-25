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Пассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую сотрудники метро раздают при входе на станции подземки

Более 4,2 тысячи бутылок воды раздали в метро Москвы за три жарких дня

© Sputnik / Антон Денисов
В мире
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Самыми популярными точками раздачи стали стойки "Живое общение" на станциях "Пушкинская" и "Парк культуры".

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Более 4,2 тысячи бутылок воды бесплатно раздали пассажирам Московского метрополитена за три жарких дня — с 22 по 24 июня.

Ранее в погодном центре "Фобос" сообщили РИА Новости, что пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года, тогда температура поднялась до плюс 29 градусов. На следующий день, 23 июня, столбики термометров в столице достигли отметки в 30 градусов тепла. Такая же высокая температура сохранилась 24 июня.

"С пятницы по воскресенье сотрудники московского метро раздали более 4,2 тысячи бутылок воды пассажирам подземки и Московского центрального кольца. Это связано с жаркой погодой в городе и наплывом туристов, приехавших на чемпионат мира по футболу", — сказал РИА Новости первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов в понедельник, пояснив, что в обычные дни раздается около 300 бутылок в день.

Он отметил, что раздача производилась на 18 стойках "Живое общение", расположенных на 13 станциях метро и пяти станциях МЦК, при этом самыми популярными точками стали стойки на "Пушкинской" и "Парке культуры".

Всего с момента начала раздачи воды, с 15 июня, пассажиры получили более 8 тысяч бутылок.

Теги:
станция "Парк Культуры", метро, Узбекистан



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