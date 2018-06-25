Кого выбрала себе в мужья внучка Нурсултана Назарбаева

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Внучка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Венера вышла замуж в Алматы.

Как сообщает Sputnik Казахстан, ее избранником стал 22-летний Дален Чайжунусов.

© Instagram / imnurali Дочь председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената РК Дариги Назарбаевой Венера вышла замуж

Он окончил юридический факультет Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Присутствовавшие на свадьбе гости активно делятся в Сети фотографиями с торжества.

Судя по снимкам, свадьба проходила в бальном зале пятизвездочного отеля Ritz-Carlton в Алматы, однако эту информацию в отеле не комментируют.

Перед регистрацией, которая состоялась на открытом воздухе, Дарига Назарбаева благословила дочь. Венера соблюла казахские традиции, представ в белоснежном платье и свадебном головном уборе — саукеле.

© Фото: facebook Дарига Назарбаева благословила дочь на бракосочетание

Затем Венера сменила саукеле на головной убор с вуалью.

После этого молодожены и гости отправились отмечать рождение новой семьи в зал торжеств — там невеста сменила наряд на длинное ажурное платье в пол.

Звездным гостем на свадьбе стал Филипп Киркоров, который познакомился с популярным казахстанским исполнителем Кайратом Нуртасом.

Компанию артистам составил участник проекта "Голос" Илья Юдичев. Торжество не обошлось без выступлений танцевальных коллективов.

Венера Назарбаева родилась в мае 2000 года. Несмотря на юный возраст, она успела попробовать себя в разных сферах: спела песню Бритни Спирс на ретро-фестивале "Алма-Ата, моя первая любовь" и сыграла эпизодическую роль в казахстанско-российско-германском фильме "Байконур".

Об избраннике девушки информации в открытых источниках мало информации. Известно, что член семьи Аллен Чайжунусов в 2010-2012 годах занимал должность управляющего директора ТОО "Самрук-Казына Контракт", а также был назначен генеральным комиссаром секции Казахстана на всемирной выставке "ЭКСПО-2020 Дубай".