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Церемония бракосочетания

Кого выбрала себе в мужья внучка Нурсултана Назарбаева

© Sputnik / Михаил Маркив
В мире
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В минувшие выходные состоялась свадьба единственной дочери Дариги Назарбаевой — старшей внучки президента Нурсултана Назарбаева.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Внучка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Венера вышла замуж в Алматы.

Как сообщает Sputnik Казахстан, ее избранником стал 22-летний Дален Чайжунусов.

Дочь председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената РК Дариги Назарбаевой Венера вышла замуж
© Instagram / imnurali
Дочь председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената РК Дариги Назарбаевой Венера вышла замуж

Он окончил юридический факультет Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Присутствовавшие на свадьбе гости активно делятся в Сети фотографиями с торжества.

Судя по снимкам, свадьба проходила в бальном зале пятизвездочного отеля Ritz-Carlton в Алматы, однако эту информацию в отеле не комментируют.

Перед регистрацией, которая состоялась на открытом воздухе, Дарига Назарбаева благословила дочь. Венера соблюла казахские традиции, представ в белоснежном платье и свадебном головном уборе — саукеле.

Дарига Назарбаева благословила дочь на бракосочетание
© Фото: facebook
Дарига Назарбаева благословила дочь на бракосочетание

Затем Венера сменила саукеле на головной убор с вуалью.

После этого молодожены и гости отправились отмечать рождение новой семьи в зал торжеств — там невеста сменила наряд на длинное ажурное платье в пол.

Звездным гостем на свадьбе стал Филипп Киркоров, который познакомился с популярным казахстанским исполнителем Кайратом Нуртасом.

Вчера, в АЛМА АТЫ, с легкой руки моего большого давнего Друга- КАЙРАТА БОРАНБАЕВА, я познакомился с творчеством очень талантливого молодого и невероятно популярного артиста казахской эстрады- КАЙРАТОМ НУРТАС @Kair_n. Хочу пожелать ему большого Звездного Пути и дальше радовать своих многочисленных поклонников творчеством! Удачи!👏👏👏 #кайратнуртас #кайратборанбаев #ritzcarltonalmaty #almaaty Look by @dolcegabbana @stefanogabbana

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 23 Июн 2018 в 6:39 PDT

Компанию артистам составил участник проекта "Голос" Илья Юдичев. Торжество не обошлось без выступлений танцевальных коллективов.

Венера Назарбаева родилась в мае 2000 года. Несмотря на юный возраст, она успела попробовать себя в разных сферах: спела песню Бритни Спирс на ретро-фестивале "Алма-Ата, моя первая любовь" и сыграла эпизодическую роль в казахстанско-российско-германском фильме "Байконур".

Об избраннике девушки информации в открытых источниках мало информации. Известно, что член семьи Аллен Чайжунусов в 2010-2012 годах занимал должность управляющего директора ТОО "Самрук-Казына Контракт", а также был назначен генеральным комиссаром секции Казахстана на всемирной выставке "ЭКСПО-2020 Дубай".

Теги:
Нурсултан Назарбаев, Казахстан, Общество



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