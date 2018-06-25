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Миссия от ШОС провела работу по наблюдению за процессом голосования на выборах президента и депутатов парламента Турецкой Республики

Миссия наблюдателей от ШОС сделает заявление по итогам выборов в Турции

© ШОС
В мире
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Члены миссии от ШОС посетили 326 избирательных пунктов и пообщались с председателями региональных, районных и местных органов.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Миссия от ШОС провела работу по наблюдению за процессом голосования на выборах президента и депутатов парламента Турции в Анкаре и Стамбуле.

По итогам работы 25 июня 2018 года в Анкаре запланирована конференция с участием СМИ, где будет представлена развернутая информация об итогах работы наблюдателей от ШОС и распространен текст заявления, передает пресс-служба ШОС.

Члены Миссии посетили 326 избирательных пунктов, пообщались с председателями региональных, районных и местных избирательных органов, наблюдателями от международных организаций и политических партий, а также избирателями.

Набережная реки Миасс. Город Челябинск
© Sputnik / Владимир Федоренко
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В день выборов наблюдалась активность избирателей, в том числе старшего поколения и молодежи. Особое внимание уделялось избирателям с ограниченными возможностями.

Накануне дня голосования члены миссии встретились с представителями избирательных комиссий Стамбула и Анкары. В ходе встреч была представлена информация о предпринимаемых шагах по созданию организационных и других условий для свободного волеизъявления граждан. Кроме того, международные наблюдатели ознакомились с деятельностью Центра мониторинга избирательного процесса в Анкаре.

Теги:
выборы, ШОС, Турция



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