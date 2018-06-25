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Работа за микроскопом в лаборатории

Ученые создали светящиеся микролазеры, которые исследуют заболевания мозга

© Sputnik / Максим Богодвид
В мире
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Ученые случайно обнаружили, что пять полимерных шариков, смешанных с частицами других веществ, могут излучать свет при воздействии инфракрасных лучей, если их поместить в кровь, врачи смогут контролировать работу нейронов.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Международная команда ученых из лаборатории в Беркли разработала светящиеся микролазеры, размером меньше, чем эритроциты.

Микробиологические исследования
CC0 / pixabay
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Открытие произошло случайно: исследователи обнаружили, что пять полимерных шариков, смешанных с частицами других веществ, могут излучать свет при воздействии инфракрасных лучей. Их будут использовать для того, чтобы изучать работу мозга, пишет Nature nanotechnology.

По их словам, такой набор веществ способен излучать свет примерно пять часов, даже если вы погружаете их в другую среду — например, в кровь. Кроме того, лазеры не изнашиваются, и их можно использовать даже через месяцы или годы после изготовления. При этом, чем больше таких лазеров вы помещаете в среду — тем больше света они, отражая друг друга, будут излучать.

Ученые также уточнили как может применяться их разработка. Они отмечают, что, в первую очередь, врачи смогут контролировать работу нейронов, а также быстро обнаруживать химические изменения в организме. Ранее это могло занимать дни или месяцы — критичный срок для развития болезни.

Проведение исследования в лаборатории
CC0 / pixabay
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"Сначала эти микролазеры работали только в воздухе, что было неприятно, потому что мы хотели ввести их в живые системы", — отметили в команде.

"Но мы нашли простую уловку и окунули их в сыворотку крови, которая покрывает шарики белками. Теперь они ведут себя в жидкости иначе и могут быть полезны для диагностики".

Команда отмечает, что их открытие было во многом сучайным, но теперь оно может помочь тысячам пациентов. По их планам, разработка будет использоваться врачами уже в 2020 году.

Теги:
мозг



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