Ученые создали светящиеся микролазеры, которые исследуют заболевания мозга

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Международная команда ученых из лаборатории в Беркли разработала светящиеся микролазеры, размером меньше, чем эритроциты.Nature nanotechnology.
По их словам, такой набор веществ способен излучать свет примерно пять часов, даже если вы погружаете их в другую среду — например, в кровь. Кроме того, лазеры не изнашиваются, и их можно использовать даже через месяцы или годы после изготовления. При этом, чем больше таких лазеров вы помещаете в среду — тем больше света они, отражая друг друга, будут излучать.
Ученые также уточнили как может применяться их разработка. Они отмечают, что, в первую очередь, врачи смогут контролировать работу нейронов, а также быстро обнаруживать химические изменения в организме. Ранее это могло занимать дни или месяцы — критичный срок для развития болезни.
"Но мы нашли простую уловку и окунули их в сыворотку крови, которая покрывает шарики белками. Теперь они ведут себя в жидкости иначе и могут быть полезны для диагностики".
Команда отмечает, что их открытие было во многом сучайным, но теперь оно может помочь тысячам пациентов. По их планам, разработка будет использоваться врачами уже в 2020 году.