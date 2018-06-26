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Футбол. ЧМ-2018. Матч Саудовская Аравия - Египет

Египетский комментатор умер после проигрыша своей сборной на ЧМ

© Sputnik / Константин Чалабов
В мире
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52905

Экс-тренер каирской команды "Замалек" скончался от сердечного приступа.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Спортивный аналитик и бывший египетский футболист Абдул Рахим Мохаммед Негма скончался вскоре после поражения сборной своей страны в матче чемпионата мира по футболу против Саудовской Аравии.

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Как сообщает Youm7, еще во время матча у бывшего тренера каирского футбольного клуба "Замалек" случился сердечный приступ. Его экстренно госпитализировали, однако усилия врачей оказались бесполезны и он умер.

"Аналитик почувствовал себя плохо на 95-й минуте игры, когда саудовцы забили победный гол, лишив египтян единственной победы на чемпионате", - указывает издание. Комментатору был 71 год.

Напомним, матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Саудовской Аравии.

Сборная Египта проиграла все три матча на чемпионате мира по футболу в России и завершила выступление на турнире.




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