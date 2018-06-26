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Дрон в виде птицы

Одинокий голубь на карнизе за окном: ученые изобрели дрон, похожий на птицу

© AFP 2018 / GEORGES GOBET
В мире
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Правительство Китая занимается разработкой программы "Голубь", в рамках которой инженеры из Северо-западного политического университета в Сиане представили дронов, похожих на птиц.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Дроны "Голубь" могут имитировать движения птичьего крыла, плавно набирать высоту и делать резкие движения в воздухе. Кроме того, они могут летать группами, похожими на стаи, а также скрываться от человеческих глаз и военных радаров.

Об этом пишет South China Morning. "Голубь" оснащен камерой, спутниковой связью и GPS-датчиком. По мнению источников South China Morning, создатели дронов уже провели более 2 тысяч тестовых полетов на границе с Монголией, Россией, Казахстаном, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в котором живут несколько тысяч мусульман.

СПУТНИК_Зонтик-дрон
© Ruptly .
Летающий зонтик, или Как дрон может помочь в быту
Издание отмечает, что новые дроны китайское правительство может использовать для слежки за своими гражданами. В дальнейшем "Голубь" может быть использован в военных целях.

Ранее компания Axon вместе с производителем дронов DJI объявили, что будут продавать силовым и правоохранительным ведомствам США патрульных дронов по программе Axon Air. Они будут работать с облачной системой управления и сервисом Evidence.com, куда будет приходить информация с камер дрона.




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