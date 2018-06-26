В Москве скончался поэт Андрей Дементьев

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Известный советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался в Москве в возрасте 89 лет.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жену поэта Анну Пугач.
"К сожалению, он умер. Я сама только что узнала. Он так хотел дожить до 90-летия. Он еще только 3 июня выступал на фестивале "Красная площадь", общался с читателями, три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу. Он чувствовал слабость, но самое главное — в нем была сила духа и любовь к жизни", — сказала Пугач.
Шестнадцатого июля Дементьеву должно было исполниться 90 лет.
Супруга поэта отметила, что он хотел, чтобы его похоронили в Твери или в Москве.
Андрей Дементьев известен как автор текстов к песням "Аленушка", "Лебединая верность", "Отчий дом" и "Баллада о матери".
С 1981 по 1992 год он возглавлял литературный журнал "Юность".
В 1990-е был радио- и телеведущим.