В Москве скончался поэт Андрей Дементьев

Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Известный советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался в Москве в возрасте 89 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жену поэта Анну Пугач.

"К сожалению, он умер. Я сама только что узнала. Он так хотел дожить до 90-летия. Он еще только 3 июня выступал на фестивале "Красная площадь", общался с читателями, три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу. Он чувствовал слабость, но самое главное — в нем была сила духа и любовь к жизни", — сказала Пугач.

Шестнадцатого июля Дементьеву должно было исполниться 90 лет.

Супруга поэта отметила, что он хотел, чтобы его похоронили в Твери или в Москве.

Андрей Дементьев известен как автор текстов к песням "Аленушка", "Лебединая верность", "Отчий дом" и "Баллада о матери".

С 1981 по 1992 год он возглавлял литературный журнал "Юность".

В 1990-е был радио- и телеведущим.