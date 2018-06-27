Мир и согласие: День национального единства отмечается в Таджикистане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал соглашение об установлении мира и национального согласия в Москве 27 июня 1997 года, чем прекратил гражданскую войну, Узбекистан - один из гарантов документа.

ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. День национального единства отмечается в среду в Таджикистане.

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Общее соглашение об установлении мира и национального согласия, положившее конец пятилетней гражданской войне в республике, было подписано в Москве 27 июня 1997 года президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, лидером Объединенной таджикской оппозиции Саидом Абдулло Нури и бывшим президентом России Борисом Ельциным.

Гарантами соглашения выступили Россия и ООН при участии Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, пишет РИА Новости.

Межрегиональный и межрелигиозный конфликт возник в Таджикистане на фоне развала СССР. Власть коммунистической партии ослабла после поддержки ее руководством августовского путча 1991 года. На этом фоне религиозные организации, бывшие под запретом в СССР, стали набирать популярность, особенно в восточных и южных регионах Таджикистана, сохранявших исламские традиции.

По стране прокатились массовые акции протеста. В мае 1992 года исламисты учинили расправу над жителями узбекской махалли в городе Курган-Тюбе. Это спровоцировало начало силовой фазы конфликта. В стране началась гражданская война, а президент Рахмон Набиев 7 сентября 1992 года ушел в отставку. В ходе конфликта погибли более 100 тысяч человек, более миллиона стали беженцами, стране был нанесен экономический ущерб более чем на 7 миллиардов долларов.

С 1998 года в годовщину подписания мирного соглашения в Таджикистане 27 июня празднуют День национального единства. Этот праздник ежегодно отмечается в разных регионах страны с участием президента Эмомали Рахмона и членов правительства. В этом году он пройдет в Согдийской области на севере республики, а главное праздничное действие состоится в городе Канибадаме.