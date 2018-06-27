Известный математик Владимир Успенский скончался в 87 лет

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. В Москве в возрасте 87 лет скончался математик, лингвист и профессор МГУ им. М.Ломоносова Владимир Успенский.

Об этом сообщается на сайте кафедры математической логики и теории алгоритмов МГУ, которую он возглавлял.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 27 июня 2018 года на 88-м году жизни скончался заведующий кафедрой математической логики и теории алгоритмов Владимир Андреевич Успенский", — говорится в сообщении.

Владимир Успенский является одним из тех, кто организовал Отделение структурной лингвистики на филфаке МГУ. Помимо научной работы, Успенский писал художественные произведения в жанре мемуарной прозы. Также Успенский инициировал проведение реформы лингвистического образования в России.