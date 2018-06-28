Консул узбекского посольства поблагодарил московских спасателей на воде

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Консул посольства Узбекистана Тахир Арипов вручил благодарственные письма сотрудникам поисково-спасательной станции "Борисовская" за спасение соотечественника Мирзода Насреддинова на Борисовских прудах.

Благодарности от представителя узбекского посольства получили участники спасательной операции начальник станции Михаил Скворцов и спасатель первого класса, водолаз шестого разряда Александр Отбоев, сообщается на сайте мэра Москвы.

"От имени посольства Республики Узбекистан в городе Москве выражаем искреннюю признательность за смелость, отвагу и решительность, проявленные при спасении гражданина Узбекистана Мирзода Насреддинова. Низкий поклон и благодарность от всего Узбекского народа героям-спасателям — Скворцову М.В. и Отбоеву А.А. С глубоким Уважением, Консул Т. Арипов", — сделал запись в книге почетных гостей консул Тахир Арипов.

Инцидент произошел на Борисовских прудах в минувшее воскресенье. Спасатели заметили тонущего человека. Его оперативно достали из воды и оказали первую медицинскую помощь. От госпитализации он отказался, напоминается в сообщении.