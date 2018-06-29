В Таджикистане предлагают брать калым с иностранца за брак с таджичкой

Иностранцев могут обязать выплачивать калым за брак с уроженками Таджикистана. Узаконить инициативу предлагает поэтесса Адибаи Азиз.

ТАШКЕНТ. 29 июн — Sputnik. Таджикская поэтесса Адибаи Азиз предложила принять закон, обязывающий иностранцев платить калым (50 тысяч долларов) за разрешение на брак с гражданкой республики.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров И неба было мало, и земли: сенаторы решили не запрещать пышные свадьбы

Эту идею, которая вызвала горячие споры о ее гуманности, поэтесса опубликовала на своей странице в Facebook.

В комментариях под записью мнения разделились на два фронта. Некоторые уроженцы республики отмечают, что подобный закон нарушит права женщин и превратит их в товар, пишет Sputnik Таджикистан.

Другие уверены в том, что подобная мера поможет защитить национальный генофонд перед растущей волной иностранных мужчин, желающих заключить брак с таджикскими девушками.

Сама поэтесса также уверена, что калым только повысит ценность и репутацию прекрасного пола за рубежом и не позволит иностранным супругам попирать права и достоинство таджичек в случае ухудшения отношений.

Таким образом закон защитит права гражданок республики, оказавшихся в чужой стране.

При этом поэтесса считает, что половина денег, уплаченных иностранцами за брак должна зачисляться на счет невесты, а вторая делиться на пять равных частей по 10% и отправляться родителям девушки, в бюджет государства, а также сиротам, инвалидам и престарелым.

Сегодня, согласно семейному кодексу Таджикистана, никаких денежных взносов перед свадьбой с иностранцев не требуется, но ряд условий зарубежный жених все же должен выполнить.

Напомним, в 2011 году законодательство республики для вступления в брак с таджикской девушкой обязало иностранцев прожить на территории страны не менее 12 месяцев перед свадьбой, затем заключить брачный договор и принять обязательства по обеспечению будущей жены и детей жильем.