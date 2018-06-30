Трамп о воссоединении Крыма с Россией: во всем виноват Обама

На вопрос журналистов о том, признает ли Америка Крым российским, глава Белого дома ответил: посмотрим.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. По мнению Дональда Трампа, возвращение Крыма в состав России допустил его предшественник — Барак Обама.

Как сообщает РИА Новости, так президент США ответил на вопрос о возможности признать полуостров российским.

Что же касается признания Крыма российской территорией, то Трамп не стал исключать этого.

"Посмотрим", — ответил он журналистам, которые спросили, может ли он признать российские претензии на Крым.

Что же касается самой ситуации с Крымом, то, по мнению Трампа, в ней виноват его предшественник — президент Барак Обама. "Обама сделал это возможным", — подчеркнул он.

SAUL LOEB / AFP Стало известно, когда состоится встреча Путина и Трампа

Напомним, Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин проведут 16 июля в Хельсинки первый двусторонний саммит.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.