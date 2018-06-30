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Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани

Глава Афганистана объявил об окончании перемирия с "Талибаном"

Фотохост-агентство
В мире
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По словам Гани, правительство страны хочет превратить движение "Талибан" из вооруженной в политическую группировку.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с движением "Талибан".

По его словам, операции вооруженных сил возобновятся, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

Гани отметил, что "многие члены "Талибан" хотят мира, и перемирие доказало, что "Талибан" устал от войны".

"Нация показала, что она готова к воссоединению", — заключил он в ходе телевизионного обращения.

Также президент Афганистана заявил, что правительство страны "хочет превратить движение "Талибан" из вооруженной в политическую группировку" и предпринимает все усилия для налаживания мирного процесса.

"При этом афганские власти не собираются создавать безопасных зон для талибов или сдавать кому-либо территории", — подчеркнул он.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня.

Движение "Талибан" вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. Власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан", в свою очередь, заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.

Теги:
Талибан, Мохаммад Ашраф Гани, Афганистан, Политика



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