Горячие ванны уберегут человека от инсульта и инфаркта

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Пять горячих ванн в неделю эффективно предотвращают риск развития инсульта и инфаркта.сообщает The Daily Mail.
Эксперты указывают, что принятие горячих ванн позволяет улучшить кровообращение и снизить вероятность развития атеросклероза.
В ходе исследования почти 900 мужчин и женщин принимали ванны в среднем на протяжении 12 минут. Ученые в это время измеряли артериальное давление, толщину стенок сонной артерии, концентрацию в крови некоторых гормонов и другие показатели состояния организма.
Оказалось, что добровольцы, купавшиеся в ванне не менее 5 раз в неделю, были менее склонны к атеросклерозу, чем остальные участники.
Максимальный оздоровительный эффект наблюдался при температуре воды 41°С.