Горячие ванны уберегут человека от инсульта и инфаркта

Ученые уверены, что горячая вода укрепляет сосуды, тем самым предотвращая образование атеросклеротических бляшек, а также позволяет расслабиться и снизить уровень стресса, что также позитивно отражается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Пять горячих ванн в неделю эффективно предотвращают риск развития инсульта и инфаркта.

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Об этом заявили японские ученые из Ehime University, сообщает The Daily Mail.

Эксперты указывают, что принятие горячих ванн позволяет улучшить кровообращение и снизить вероятность развития атеросклероза.

В ходе исследования почти 900 мужчин и женщин принимали ванны в среднем на протяжении 12 минут. Ученые в это время измеряли артериальное давление, толщину стенок сонной артерии, концентрацию в крови некоторых гормонов и другие показатели состояния организма.

Оказалось, что добровольцы, купавшиеся в ванне не менее 5 раз в неделю, были менее склонны к атеросклерозу, чем остальные участники.

Максимальный оздоровительный эффект наблюдался при температуре воды 41°С.