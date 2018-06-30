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Женщина в ванне, фото из архива

Горячие ванны уберегут человека от инсульта и инфаркта

CC0 / StockSnap / Bath tub
В мире
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Ученые уверены, что горячая вода укрепляет сосуды, тем самым предотвращая образование атеросклеротических бляшек, а также позволяет расслабиться и снизить уровень стресса, что также позитивно отражается на здоровье сердечно-сосудистой системы.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Пять горячих ванн в неделю эффективно предотвращают риск развития инсульта и инфаркта.

Медицинский препарат в капсулах
© Sputnik /
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Об этом заявили японские ученые из Ehime University, сообщает The Daily Mail.

Эксперты указывают, что принятие горячих ванн позволяет улучшить кровообращение и снизить вероятность развития атеросклероза.

В ходе исследования почти 900 мужчин и женщин принимали ванны в среднем на протяжении 12 минут. Ученые в это время измеряли артериальное давление, толщину стенок сонной артерии, концентрацию в крови некоторых гормонов и другие показатели состояния организма.

Оказалось, что добровольцы, купавшиеся в ванне не менее 5 раз в неделю, были менее склонны к атеросклерозу, чем остальные участники.

Максимальный оздоровительный эффект наблюдался при температуре воды 41°С.




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