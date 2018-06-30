Зеленый чай и гранаты снижают риск возникновения рака

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Британский журнал Which, специализирующийся на проверке качества потребительских товаров и услуг, опубликовал список продуктов, которые вызывают рак.
Кроме того, злокачественные опухоли может вызывать сахар. Частое употребление сладостей приводит к появлению лишнего веса, который усиливает риск развития рака.
Также авторы статьи приводят перечень продуктов, которые, наоборот, помогут снизить вероятность появления тяжелого заболевания, среди них: зеленый чай, куркума, гранаты, жирная рыба, черника, овощи и фрукты.