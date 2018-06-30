Зеленый чай и гранаты снижают риск возникновения рака

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Британский журнал Which, специализирующийся на проверке качества потребительских товаров и услуг, опубликовал список продуктов, которые вызывают рак.

По мнению экспертов, риск возникновения рака кишечника и желудка увеличивает красное переработанное мясо, в связи с тем что, производители добавляют в него нитраты и нитриты. Достаточно всего лишь двух ломтиков бекона в день, чтобы повысить вероятность развития рака на 18 процентов.

Кроме того, злокачественные опухоли может вызывать сахар. Частое употребление сладостей приводит к появлению лишнего веса, который усиливает риск развития рака.

Также авторы статьи приводят перечень продуктов, которые, наоборот, помогут снизить вероятность появления тяжелого заболевания, среди них: зеленый чай, куркума, гранаты, жирная рыба, черника, овощи и фрукты.