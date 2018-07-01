Япония к Олимпиаде "пересядет" на беспилотные летающие автомобили

Внедрение подобных транспортных средств может помочь частично решить проблему пробок на дорогах в крупных городах.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Правительство Японии намерено в 2018 году создать консультационный совет для изучения и разработки необходимой базы с целью практического использования беспилотных летающих автомобилей к 2020 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Иомиури".

В статье отмечается, что внедрение подобных транспортных средств может помочь частично решить проблему пробок на дорогах в крупных городах. Кроме этого, летающие автомобили могут быть использованы при ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Предполагается, что беспилотный летающий автомобиль будет осуществлять вертикальный взлет и посадку, совершать передвижение на высоте около 150 метров со скоростью до 200 километров в час.

В последнее время японские компании активно участвуют в экспериментальных проектах с участием беспилотных автомобилей. В частности, в августе 2017 года японские власти не исключили, что к Олимпиаде 2020 года на городских улицах будут задействованы беспилотные такси.