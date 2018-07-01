Не менее 12 талибов уничтожены в ходе авиаударов ВВС Афганистана

Авиаудары были частью операции ВВС по ликвидации укрытий талибов в районе Джаванд провинции Бадгис.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. По меньшей мере 12 боевиков движения "Талибан" были ликвидированы, еще 18 пострадали в результате авиаударов ВВС Афганистана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

Авиаудары были частью операции ВВС по ликвидации укрытий талибов в районе Джаванд провинции Бадгис.

Напомним, накануне, 30 июня, президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с движением "Талибан" и о возобновлении операций вооруженных сил.

Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан" вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня.

Власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан" в свою очередь заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.