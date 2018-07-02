Конь главы Туркменистана попал в Книгу рекордов Гиннесса

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Конь президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщает информационное агентство "Туркменистан сегодня", скакун по имени Акхан прошел дистанцию в 10 метров на задних ногах, установив новое мировое достижение.

Указанную дистанцию он преодолел за 4,19 секунды, что почти в два раза быстрее его же прежнего рекорда, поставленного в 2016 году.

Свой новый рекорд президентский конь поставил 29 июня — в день рождения Гурбангулы Бердымухамедова.

За последний месяц Туркменистан уже во второй раз попадает в Книгу рекордов Гиннесса. В начале июня в стране зафиксировали самый массовый в мире урок по велоспорту. В нем приняли участие 3246 человек.