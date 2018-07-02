В России будут блокировать краденые телефоны

Для реализации этой инициативы компании-импортеры и россияне, купившие смартфоны в других странах, должны будут заносить IMEI устройства в специальные базы данных.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Эксперты Совета Федерации предложили блокировать краденые телефоны при помощи базы данных кодов IMEI (International Mobile Equipment Identity).

Для реализации этой инициативы компании-импортеры и россияне, купившие смартфоны в других странах, должны будут заносить IMEI устройства в специальные базы данных. При этом можно будет привязать IMEI к SIM-карте, для этого жителям России придется придти в салон сотовой связи с паспортом.

При потере своего телефона пользователь сможет обратиться к оператору, который заблокирует устройство. По словам куратора рабочей группы "Связь и IT" экспертного совета Ирины Левовой, после двух лет с момента введения обязательной регистрации IMEI, правительство начнет отключать неучтенные смартфоны.Об этом пишут "Ведомости".

Кроме того, смартфоны, которые не прошли таможенное оформление, будут занесены в черный список — операторам нельзя будет с ними работать, а его владельцам придется объяснять, откуда они взяли это устройство. Планируется, что деньги на работу этой системы пойдут из негосударственных источников.

Эксперты считают, что благодаря введению новой системы Россия получит дополнительные 16,5 млрд рублей налоговых и таможенных сборов. В качестве примера власти приводят Турцию, в которой после введения системы контроля за IMEI количество краж уменьшилось на 95%, а бюджет пополнился за пять лет более чем на 10 миллиардов долларов.