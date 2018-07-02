В России будут блокировать краденые телефоны

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Эксперты Совета Федерации предложили блокировать краденые телефоны при помощи базы данных кодов IMEI (International Mobile Equipment Identity).
Для реализации этой инициативы компании-импортеры и россияне, купившие смартфоны в других странах, должны будут заносить IMEI устройства в специальные базы данных. При этом можно будет привязать IMEI к SIM-карте, для этого жителям России придется придти в салон сотовой связи с паспортом.
При потере своего телефона пользователь сможет обратиться к оператору, который заблокирует устройство. По словам куратора рабочей группы "Связь и IT" экспертного совета Ирины Левовой, после двух лет с момента введения обязательной регистрации IMEI, правительство начнет отключать неучтенные смартфоны.Об этом пишут "Ведомости".
Эксперты считают, что благодаря введению новой системы Россия получит дополнительные 16,5 млрд рублей налоговых и таможенных сборов. В качестве примера власти приводят Турцию, в которой после введения системы контроля за IMEI количество краж уменьшилось на 95%, а бюджет пополнился за пять лет более чем на 10 миллиардов долларов.