Взял премию: инкассатор похитил 10 миллионов рублей у Банка Москвы

Сообщение в полицию поступило поздним вечером 2 июля. Подозреваемый имеет при себе табельное оружие, поиски продолжаются.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Правоохранители продолжают поиск инкассатора одного из российских банков, который, по предварительным данным, скрылся с 10 миллионами рублей.

Инцидент произошел в банке на северо-востоке Москвы. Сообщение о нем поступило поздно вечером в понедельник, 2 июля.

"В данный момент поиски инкассатора продолжаются", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что подозреваемый может иметь при себе табельное оружие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.