Астрономы впервые показали, как выглядит новорожденная планета

Европейские ученые из Института астрономии Общества Макса Планка в немецком Гейдельберге впервые за всю историю наблюдения за звездами смогли снять планету на стадии зарождения.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Новорожденная планета PDS 70b — газовый гигант, который только прокладывает себе путь через протопланетарный диск. Новая планета появилась в созвездии Кентавра в 370 световых годах от Земли.

© AP Photo / NASA/Chandra X-ray Observatory/M.Weiss Астрономы впервые увидели, как черная дыра разорвала звезду

На снимке виден черный круг в центре фотографии — это специальная маска, которая позволяет ученым заблокировать излучение и свечение молодой звезды PDS 70. С ее помощью мы видим, что находится рядом с ней. Согласно первым данным, на территории новой планеты температура сейчас примерно 1000 градусов °C — это больше, чем на любой планете Солнечной системы.

Раньше ученым не удавалось снять формирование планеты, поскольку астрономы не обладали необходимой для этого техникой, а также не могли найти нужный объект для изучения, пишет Science Alert.

sciencealert.com "Новорожденная" планета

Недавно ученые обнаружили экзопланету, в атмосфере которой отсутствуют облака. Как отметили в международной команде исследователей во главе с Николаем Николовым из Эксетерского университета, это открытие может дать ценные сведения об устройстве планет, расположенных за пределами нашей Солнечной системы.

Ученые отметили, что облака скрывают свет, высвобождаемый планетой, и влияют на спектр, который исследователи могут изучать с Земли. Однако когда речь идет об этой планете, спектр — ясный, поэтому WASP-96b вообще не имеет облачности. Николов отметил, что она является "эталоном характеристики безоблачной планеты".