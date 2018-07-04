В больницу Солсбери поступили двое из-за отравления "неизвестным веществом"

В субботу вечером в полицию поступили сообщения о том, что в одном из домов обнаружены без сознания 40-летние мужчина и женщина.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Spuntik. Полиция английского графства Уилтшир сообщила утром в среду о "серьезном инциденте" по соседству с городом Солсбери — в Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.

© Sputnik / Алексей Филиппов Кого британская полиция подозревает по делу Скрипалей

Как пишет РИА Новости , в субботу вечером в полицию поступили сообщения о том, что в одном из домов обнаружены без сознания 40-летние мужчина и женщина.

"Изначально предполагалось, что оба пациента почувствовали себя плохо после возможного употребления героина или нечистого курительного кокаина. Однако сейчас проводятся дальнейшие анализы с целью установить вещество, которое спровоцировало ухудшение состояния пациентов", — говорится в заявлении.

Сейчас мужчина и женщина находятся в больнице Солсбери. Их состояние оценивается как критическое.