Террористы требовали от имама выдать им всех беженцев.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. В Нигерии имам спас от боевиков 260 христиан. Об этом пишет Управление мусульман Узбекистана.

Сообщается, что мусульманский лидер увидел в своей деревне большую группу беглецов, за которыми гнались вооруженные боевики. Имам спрятал женщин и детей в своем доме, а мужчин – в мечети.

Когда около 300 бандитов с автоматами появились в деревне, они потребовали от имама выдать им всех беженцев.

Однако имам с плачем бросился на землю и стал совершать земные поклоны Аллаху.

"Эта сцена отрезвила экстремистов, и они ушли из деревни", - говорится в сообщении.

После произошедшего беженцы еще пять дней пробыли в доме имама и мечети, а затем их перевезли в специальный лагерь.