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Роженцов Валентин

Шеф-редактора Sputnik Латвия задержала в Риге полиция безопасности

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В мире
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Валентинса Роженцовса, прилетевшего в Ригу по работе, отпустили менее чем через 12 часов.

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Шеф-редактора Sputnik Латвия Валентинса Роженцовса задержала накануне в Риге полиция безопасности и отпустила почти через 12 часов, сообщает РИА Новости.

"Вчера в 22:40 в Риге (00:40 по Ташкенту) по прилете из Москвы меня задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось. Полицию безопасности интересовала моя работа на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса в Латвии. Всю ночь я был в кабинетах сотрудников полиции безопасности. Меня отпустили сегодня утром, менее чем через 12 часов. Это не считается формальным задержанием в Латвии", - сказал Роженцовс, который является гражданином Латвии.

В Ригу он прилетел по работе.

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Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил против использования в финансируемых из государственного бюджета СМИ материалов Sputnik, отметив, что "трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление Sputnik и популяризацию его бренда - не в интересах латвийского общества". Латвийский Нацсовет по электронным СМИ - надзорный орган, он вправе лишать СМИ лицензии за различные нарушения. Совет также может рекомендовать что-то СМИ, но редакционная политика по закону остается на усмотрение каждого издания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Латвия все больше усиливает борьбу с российскими СМИ, ставя под удар русскоязычную аудиторию. По ее словам, власти прибалтийских республик продолжают придерживаться давно взятого курса на ущемление прав именно российских массмедиа и борьбу с российскими СМИ.

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Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Ранее власти Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".




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