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Мужчина застегивает портфель

Какие пенсии у депутатов Госдумы России

Sputnik / Владимир Федоренко
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Если гражданин был депутатом менее пяти лет, то доплату к пенсии он не получает.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Депутат, исполняющий свои обязанности от пяти до десяти лет, может рассчитывать на пенсию в размере от 46 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© Sputnik / Илья Питалев
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Если же депутат отработал десять лет и более, минимальная пенсия будет в размере 63 тысяч рублей.

"Денежное вознаграждение депутата Государственной думы, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, — 84 тысячи 774 рубля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что доплата устанавливается таким образом, чтобы сумма ежемесячной доплаты к пенсии и страховой пенсии по старости (инвалидности) с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии составляла при стаже от пяти до десяти лет 55 процентов денежного вознаграждения депутата, при стаже свыше десяти лет — 75% денежного вознаграждения.

Уточняется, что если гражданин был депутатом менее пяти лет, то доплату к пенсии он не получает.

В сообщении говорится, что среднемесячная заработная плата депутатов за первые шесть месяцев текущего года с учетом болезни парламентариев и отпусков составила 388,5 тысячи рублей (338 тысяч рублей после уплаты налога).

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Теги:
Пенсии, Россия, депутаты



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