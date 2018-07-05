Какие пенсии у депутатов Госдумы России

Если гражданин был депутатом менее пяти лет, то доплату к пенсии он не получает.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Депутат, исполняющий свои обязанности от пяти до десяти лет, может рассчитывать на пенсию в размере от 46 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте Госдумы.

© Sputnik / Илья Питалев Министр труда России назвал средний размер пенсии в 2019 году

Если же депутат отработал десять лет и более, минимальная пенсия будет в размере 63 тысяч рублей.

"Денежное вознаграждение депутата Государственной думы, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, — 84 тысячи 774 рубля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что доплата устанавливается таким образом, чтобы сумма ежемесячной доплаты к пенсии и страховой пенсии по старости (инвалидности) с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии составляла при стаже от пяти до десяти лет 55 процентов денежного вознаграждения депутата, при стаже свыше десяти лет — 75% денежного вознаграждения.

Уточняется, что если гражданин был депутатом менее пяти лет, то доплату к пенсии он не получает.

В сообщении говорится, что среднемесячная заработная плата депутатов за первые шесть месяцев текущего года с учетом болезни парламентариев и отпусков составила 388,5 тысячи рублей (338 тысяч рублей после уплаты налога).