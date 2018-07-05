Украина готова обменять Вышинского на своих заключенных в РФ

Помимо руководителя портала РИА Новости Украина Киев готов передать Москве еще 12 россиян в обмен на своих "политических заключенных".

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Киев готов обменять руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и еще 12 граждан Россси на заключенных в РФ украинцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-спикера Верховной рады Ирину Геращенко.

Среди тех, кого хотела посетить на Украине российский омбудсмен Татьяна Москалькова, 13 имели российское или двойное гражданство, об этом в кулуарах парламента заявила Геращенко. Ранее она также назвала фамилии 23 россиян, которых Украина готова передать России в обмен на осужденных в РФ украинцев, но фамилии Вышинского там не было.

"В списке граждан, которых хотела посетить госпожа Москалькова, еще были следующие лица - Вышинский, Галич, Джимиев, Житка, Камалов, Марчуков, Мехальчевський, Осминин, Сатаров, Синичак, Суханов, Шибаев и Юревич", — отметила Геращенко.

Она сообщила, что Киев готов этих 13 человек передать в РФ "для освобождения украинских политзаключенных".

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"Поэтому сегодня я пришлю официальное письмо представителю РФ в трехсторонней контактной группе Грызлову со ссылкой на письмо Москальковой, что мы готовы рассматривать этих граждан как таковых, что мы можем передать по для освобождения украинцев", - отметила Геращенко.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис РИА Новости в Киеве и провели обыск, который продолжался около восьми часов. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в тот же день был задержан. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Херсонский суд 17 мая принял решение об арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.

Ранее Москва неоднократно требовала отпустить журналиста. В частности эта ситуация обсуждалась между лидерами двух стран — Владимиром Путиным и Петром Порошенко.